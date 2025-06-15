Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на востоке Ирана, сообщила Армия обороны Израиля вечером 15 июня.

В ЦАХАЛ заявили, что это самый дальний удар, нанесенный израильскими военными с начала военных действий против Ирана — Мешхед расположен примерно в 2300 километрах от Израиля, возле границы с Туркменистаном и Афганистаном.

В ЦАХАЛ добавили, что ВВС Израиля стремятся установить превосходство в воздушном пространстве Ирана.

Агентство NourNews сообщило, что как минимум два взрыва произошли в городе Мешхед около 18:30 по местному времени (18:00 мск). Один взрыв произошел в аэропорту, там начался пожар. NourNews опубликовал видеозапись, на которой показана работа систем противовоздушной обороны уже после первых двух взрывов.

Iran International опубликовал видео, снятое в Мешхеде после одного из взрывов.