Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определится с дальнейшим участием в переговорах с Россией после завершения обмена пленными.

По оценке Зеленского, ориентировочно обмен закончится 20-21 июня. «После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас Украина и США работают над организацией его встречи с президентом Дональдом Трампом на саммите G7. По словам Зеленского, там он планирует, в том числе, поднять вопрос о дальнейших переговорах с Россией.

Второй и последний на данный момент раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле прошел 2 июня. После него стороны не запланировали новых встреч.

Обмен тяжелораненными пленными и пленными в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех», о котором РФ и Украина договорились в Стамбуле, продолжается уже шесть дней, за это время произошло четыре эпизода взаимной передачи пленных.

Саммит G7, на котором планируется встреча Зеленского и Трампа, пройдет с 15 по 17 июня.

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