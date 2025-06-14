Количество жертв крушения «боинга» в Индии достигло 274 человек
В результате крушения «боинга» авиакомпании Air India в Ахмадабаде погибли 274 человек, сообщает NDTV со ссылкой на источник.
Среди погибших — 241 находившийся на борту и 33 человека, которые в момент падения самолета были на земле. Среди них — десять врачей, жившие в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и члены их семей.
Ранее власти официально сообщили, что на месте катастрофы были найдены останки 270 человек.
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, летевший в Лондон, упал сразу после взлета в аэропорту Ахмадабада. Это первая катастрофа Dreamliner за все время его эксплуатации, которая привела к человеческим жертвам.
Из находившихся на борту выжил только один человек — это 40-летний Рамеш Висвашкумар, он был пассажиром.
Причины крушения неясны. Черные ящики самолета обнаружены, сейчас их записи изучают следователи.