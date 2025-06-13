Суд в Москве запретил два сайта, где продавали галочки для инстаграма. Прокуратура нашла в этих услугах «признаки финансирования экстремистской деятельности»

Кунцевский районный суд Москвы признал «экстремистскими» и запретил на территории России сайты компаний, которые оказывают услуги по сопровождению в верификации профилей в инстаграм. Постановления об этом в картотеке суда обнаружила «Верстка».

Запретить сайты компаний RosMedia и Aura потребовали сотрудники прокуратуры, которые усмотрели в их услугах «признаки финансирования экстремистской деятельности».

В прокуратуре пояснили, что соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России признанной «экстремистской», а для верификации (получения ) аккаунта в инстаграме нужна подписка на Meta Verified.

«Предоставление услуг по верификации интернет-аккаунтов в социальной сети Instagram <…> путем перечисления денежных средств для оформления платной подписки Meta Verified носит криминогенный характер, может способствовать финансированию экстремистской организации», — говорится в постановлении прокуратуры.

Как выяснила «Верстка», RosMedia принадлежит блогеру Святославу Гусеву. Среди клиентов компании — актер Евгений Кулик, музыкант Кирилл Нечаев и модель Оксана Самойлова. Aura — диджитал-агентство из Кыргызстана. Компании, отмечает «Медиазона», не предлагали купить подписку на Meta, а оказывают «полное сопровождение до получения синей галочки в инстаграм под ключ». В частности, RosMedia берет за такую услугу около 300 тысяч рублей.

Тверской районный суд Москвы в марте 2022 года удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и объявил «экстремистской организацией» компанию Meta. Одновременно суд также принял решение о блокировке в России соцсетей Facebook и Instagram, которыми владеет компания.

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