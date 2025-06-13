Нетаниягу заявил, что Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана

Израиль нанес удары по объектам ядерной инфраструктуры, а также заводам по производству баллистических ракет Ирана. Об этом в ночном видеообращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По его словам, Тегеран получил достаточно высокообогащенного урана для производства девяти атомных бомб, а в последние месяцы «предпринял шаги» для превращения этого урана в ядерное оружие.

«Если Иран не остановить, он сможет получить ядерное оружие очень скоро. Это может быть год, это может быть несколько месяцев. Это прямая и явная угроза самому существованию Израиля», — заявил Нетаниягу.

Он добавил, что операция против Ирана продлится столько, сколько потребуется.

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В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. Операция получила название «Народ как львица». По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана, а также несколько жилых зданий в Тегеране. Также удар был направлен на города Натанз, Хорремабад и Хамадан, сообщают иранские СМИ.