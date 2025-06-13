На восьмерых жителей Алтая составили протоколы из-за митинга на трассе против реформ в республике. Глава региона Турчак назвал их «провокаторами», нарушившими «покой духов»

Полиция составила протоколы о несогласованном мероприятии на восьмерых жителей Алтая, перекрывших дорогу на перевале Чике-Таман в знак протеста против реформ в республике, сообщила прокуратура Алтая.

Протоколы поступили в Онгудайский районный суд, обратила внимание «Медиазона». Так, Евгения Тарбаева и Максима Кухаева полиция посчитала организаторами митинга. На них составили протоколы об организации несогласованного мероприятия, создавшего помехи движению транспорта (часть 3 статьи 20.2 КоАП).

Амаду Якшимаева, Айаса Дидрукова, Геннадия Тайлонова, Михаила Елдошева, Юрия Бочкина и Радиона Башпакова в МВД сочли участниками несогласованного митинга (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Дата рассмотрения протоколов пока не назначена.

Жители Алтая 12 июня частично перекрыли трассу на перевале Чике-Таман в знак протеста из-за назначения бывшего депутата Госдумы на пост главы республиканского правительства и ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. Как сообщал «Сибирский экспресс», они вышли на дорогу с плакатами «Бизнесмену Прокопьеву нет места в кресле председателя правительства Республики Алтай» и «В. В. Путин, остановите беспредел Турчака и Прокопьева».

Глава республики Андрей Турчак прокомментировал протест 13 июня. По его словам, на трассу вышли «провокаторы», устроившие «вакханалию».

«Мы осуждаем вандалов, которые неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам. И сами же нарушаем покой духов, идя на поводу у провокаторов. Именно такие устроили вчера вакханалию на перевале Чике-Таман, перекрыли движение по федеральной трассе и вовлекли в нее наших жителей», — заявил глава региона.

По его словам, есть «десятки законных способов доносить свою позицию до власти», среди которых — его встречи с жителями Алтая.

Андрей Турчак с июня 2024 года руководит республикой Алтай. До этого он занимал пост секретаря генсовета «Единой России» и был первым вице-спикером Совета Федерации.