Израиль начал атаку на Иран

ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. Reuters сообщает о взрывах в Тегеране.

Известно о нескольких ударах по жилым домам в Тегеране. Предположительно, в них живут чиновники и офицеры Корпуса стражей Исламской революции.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение с 3 часов ночи на 13 июня. Отменены все учебные занятия, закрыты все предприятия, кроме жизненно важных. Воздушное пространство страны закрыто.

Накануне Госдепартамент США выпустил предупреждение для американцев, находящихся в регионе, с призывом соблюдать «повышенную осторожность». Из американских посольств во всем регионе эвакуировали неосновной персонал.

Целью израильской операции объявлена ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана.