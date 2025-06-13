Израиль начал атаку на Иран
Источник: Meduza
ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. Reuters сообщает о взрывах в Тегеране.
Известно о нескольких ударах по жилым домам в Тегеране. Предположительно, в них живут чиновники и офицеры Корпуса стражей Исламской революции.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение с 3 часов ночи на 13 июня. Отменены все учебные занятия, закрыты все предприятия, кроме жизненно важных. Воздушное пространство страны закрыто.
Накануне Госдепартамент США выпустил предупреждение для американцев, находящихся в регионе, с призывом соблюдать «повышенную осторожность». Из американских посольств во всем регионе эвакуировали неосновной персонал.
Целью израильской операции объявлена ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана.