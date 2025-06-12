Жители Красноярского края и Хакасии пожаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью. Украинские СМИ пишут, что хакеры ГУР атаковали одного из провайдеров Сибири

Жители Красноярского края и Хакасии сообщают о проблемах с интернетом и мобильной связью, пишет «Сибирский экспресс». Пользователи, по данным издания, жалуются на сбои в работе МТС, «Билайн», «Ростелекома», а также локальных провайдеров «Сигнал» и «Орион Телеком».

Так, жители Минусинска и Абакана сообщают, что столкнулись с ограничениями доступа к домашнему интернету и телевидению «Орион Телеком». Сам провайдер заявил о «мощной DDoS-атаке» на серверную и сетевую инфраструктуру.

«Из-за перегрузки временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет-доступ. Наши технические специалисты круглосуточно работают над отражением атаки и восстановлением стабильной работы», — рассказали в компании.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военной разведке утверждают, что за атакой «Орион Телеком» стоят сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и киберактивисты.

Собеседник «РБК-Украина» заявил, что сети «Орион Телеком» использовали российские силовые структуры «для осуществления агрессии против Украины», и без связи остался «закрытый город, который специализируется на добыче урана».

Помимо взломов, сбои в работе мобильного интернета в российских регионах могут происходить на фоне отключений, которые власти объясняют обеспечением безопасности из-за атак украинских беспилотников. В последние дни, отмечает «Сибирский экспресс», проблемы с мобильным интернетом из-за отключений наблюдались в Омской, Новосибирской и Иркутской областях. Так, в Омской области жители жаловались на проблемы с мобильной связью пять дней подряд.

Что делать, если проблемы со связью

Из-за парада и угрозы дронов интернет в Москве и регионах работает с сильными перебоями. Что делать, если случился шатдаун? Очень короткая инструкция

Что делать, если проблемы со связью

Из-за парада и угрозы дронов интернет в Москве и регионах работает с сильными перебоями. Что делать, если случился шатдаун? Очень короткая инструкция