Художник Слава Птрк (Станислав Комиссаров) проведет свою первую персональную выставку в Париже. Как сообщает телеграм-канал Plot, она пройдет в L Galerie, сотрудницей которого является предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Луиза Розова.

На выставке будут представлены работы художника в разных техниках — объекты, скульптуры, фотографии и графика. Все они посвящены «травматичному опыту столкновения гражданского общества с репрессивной системой молодой автократии» — уличным протестам в РФ 2011-2012 годов.

Сам художник заявил что «не нашел достаточных поводов» для отмены проекта после того, как стало известно, что в галерее работает Луиза Розова. «Насколько мне удалось понять, позиция галеристов и, что является ключевым моментом для многих, позиция самой Лизы не противоречит той, что занимаю я. Я не могу и не буду говорить от ее имени, но и преувеличивать роль ассистента на стажировке, каких бы взглядов он/она бы не придерживался, в создании и экспонировании выставки я бы не стал», — подчеркнул он.

Слава Птрк — один из наиболее известных российских уличных художников. После начала войны он уехал из РФ, весной 2025 года власти России объявили его «иностранным агентом».

В начале июня стало известно, что Елизавета Кривоногих (также известная как Луиза Розова), которую считают внебрачной дочерью Владимира Путина, живет в Париже и работает в L Galerie — галерее, где неоднократно проходили антивоенные выставки российских и украинских художников.

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