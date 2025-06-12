Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, сообщила пресс-служба перевозчика. Кассы на станциях и вокзалах продолжают работать, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, отметили в РЖД.

«В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.

В предыдущий раз, пишет РБК, в РЖД сообщали о DDoS-атаке на свои ресурсы 6 июня. Доступа к ним не было более часа.

Сайты и приложения российских государственных компаний, сервисов, ведомств, а также эфиры радиостанций и телеканалов регулярно подвергаются атакам и взломам с начала российско-украинской войны.