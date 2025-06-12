В работе Google, Amazon, Spotify и других сервисов произошел глобальный сбой

Обновление. Cloudflare сообщила в 22:12 мск , что работа сервисов компании начала восстанавливаться. В Google заявили в 22:30, что ее инженеры устранили почти все проблемы, кроме тех, что затронули Google Meet.

Сбой произошел в работе крупных сервисов вечером 12 июня, следует из данных Downdetector.

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к различным сервисам Google, в том числе Cloud, Drive, Meet, Gmail, а также к поисковой системе и видеохостингу YouTube.

Также, по данным Downdetector, произошел сбой в работе Amazon Web Services, Cloudflare, Spotify, Discord, Snapchat и многих другие.

На странице Google Cloud сообщается, что сбой ряда сервисов затронул большинство регионов мира. Компания Google заявила, что изучает сообщения о проблеме в работе своих сервисов.

Компания OpenAI сообщила о проблемах с доступом к ChatGPT.

На странице Cloudflare говорится, что произошли «периодические сбои» в работе ряда своих сервисов.