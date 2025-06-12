Полиция Дубая задержала футболиста Квинси Промеса

Бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в его доме в Дубае 12 июня, сообщает De Telegraaf, ссылаясь на источники. По их словам, футболиста взяли под стражу по запросу нидерландских властей об экстрадиции. После задержания Промеса доставили в следственный изолятор в Дубае.

Адвокат Промеса Сем Полат подтвердил сообщения о том, что футболист задержан, но отказался от других комментариев.

Полиция Дубая это не комментировала.

В Нидерландах Квинси Промеса дважды заочно приговорили к тюремному сроку: в 2023 году — к полутора годам за ножевое ранение, которое он нанес двоюродному брату, в 2024 году — к шести годам за контрабанду наркотиков.

Квинси Промес — бывший игрок сборной Нидерландов по футболу и бывший футболист московского «Спартака». С сентября 2024 года он игрок дубайского клуба «Юнайтед». Промес оказался в Дубае в марте 2024-го на сборах «Спартака». Когда футболист готовился улететь из страны, его задержали, но вскоре отпустили, запретив покидать Объединенные Арабские Эмираты.

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