Голливудские студии Disney и Universal подали в Окружной суд Калифорнии иск о нарушении авторских прав к разработчику нейросети Midjourney, которая позволяет генерировать изображения по текстовому запросу с использованием искусственного интеллекта.

Disney и Universal называют нейросеть «бездонной ямой плагиата». В иске утверждается, что Midjourney создавала «бесчисленные несанкционированные копии» персонажей из «Звездных войн», «Симпсонов», «Истории игрушек», «Шрека», «Гадкого Я» и других фильмов и обучала на них свои модели ИИ. Disney и Universal считают, что изображения с участием известных персонажей Midjourney создает с нарушением закона об авторских правах. Только в прошлом году, как заявили студии, нейросеть заработала 300 миллионов долларов.

В иске также говорится, что Disney и Universal просили Midjourney прекратить нарушения или внедрить технологию, которая не позволит пользователям создавать изображения, содержащие их интеллектуальную собственность, но компания «проигнорировала» их просьбы.

Студии требуют 150 тысяч долларов ущерба и просят суда присяжных, утверждая, что действия Midjourney угрожают «перевернуть фундаментальные принципы закона США об авторском праве». В приложении к жалобе перечислено более 150 работ, которых коснулось нарушение авторских прав.

Иск, поданный Disney и Universal, стал первым случаем, когда крупные голливудские студии обратились в суд с жалобой на компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, отмечают американские СМИ.

Midjourney не ответила на запрос о комментарии, но в 2023 году, когда компания столкнулась с похожим иском, она утверждала, что любое отдельное изображение, созданное ИИ, «составляет бесконечно малый фрагмент обучения модели», отмечает CNN.

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