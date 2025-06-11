Умер немецкий художник Гюнтер Юккер

В возрасте 95 лет умер немецкий художник и мастер инсталляций Гюнтер Юккер, сообщил Der Spiegel.

Согласно заявлению семьи, Юккер скончался вечером 10 июня в университетской клинике Дюссельдорфа.

Oliver Berg / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA

Гюнтер Юккер родился 13 марта 1930 года в Вендорфе на севере Германии. В ГДР он учился на дизайнера рекламных объявлений, а в середине 1950-х перебрался в ФРГ, где продолжил обучение в Дюссельдорфе. Там он учился у художника и скульптора Отто Панкока в местной Академии искусств.

Юккер наиболее известен своими инсталляциями с гвоздями, первые из которых появились еще в конце 1950-х годов, отмечает Deutsche Welle. Он начал забивать гвозди в предметы мебели, музыкальные инструменты, различные объекты, а затем стал комбинировать гвозди с темой света. В начале 1960-х он присоединился к дюссельдорфской группе художников-авангардистов Zero, которые в своих работах активно использовали новые и нетрадиционные материалы, включая свет, воду и огонь.

Работа Юккера в Старом музее в Восточном Берлине, октябрь 1986 года Chris Hoffmann / picture alliance / Getty Images

Молитвенное помещение, оформленное Юккером в Рейхстаге Zöllner / ullstein bild / Getty Images

Работа Юккера на выставке в галерее в городе Росток, 2021 год Jens Büttner / dpa / picture alliance / Getty Images

В 1988 году большая выставка работ Юккера проходила в СССР — в московском Центральном доме художника.

«Осенью 1988 года он звонко вбил свой модернистский гвоздь в Центральный дом художника на Крымском Валу. Этот жест Юккера, известного своими композициями, где главную роль играют забиваемые куда ни попадя стальные гвозди, подходил к слову „перестройка“: впереди были разрушение Берлинской стены, демонтаж коммунистических памятников и создание „архитектуры“ новой Европы. Это была едва ли не первая масштабная (820 работ!), официально поданная и снабженная помпезным каталогом выставка современного западного художника, выглядевшая для осаждавших ее советских зрителей гораздо необычнее и авангарднее экспозиции живописи Фрэнсиса Бэкона, параллельно открытой в Третьяковской галерее», — писал о выставке Юккера художник и искусствовед Андрей Хлобыстин.