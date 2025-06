Российские стриминговые сервисы Okko, Wink и «Кинопоиск» внесли изменения в фильм «Крушение мира» (Rich Flu) режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии, обратил внимание кинокритик Тимур Алиев.

В фильме рассказывается о том, как самые богатые и влиятельные люди планеты начинают умирать по неизвестной причине. В одном из эпизодов диктор новостей зачитывает сообщения из разных стран мира. На экране появляются два сообщения: «Putin is dead» («Путин мертв») и «What has happened to Putin?» («Что случилось с Путиным?»). Именно эти два сообщения, как заметил Алиев, заблюрили российские стриминговые сервисы.

Кинокритик отметил, что версия без купюр была доступна в сервисе Ivi, но после внимания к картине с этой платформы фильм убрали вовсе.

Премьера фильма «Крушение мира» прошла в октябре 2024 года. В России фильм появился на стримингах в марте 2025-го.