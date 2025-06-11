МВД России объявило в розыск журналиста Александра Плющева. На карточку розыска в базе ведомства обратила внимание «Медиазона».

В карточке говорится, что Плющев разыскивается по статье УК. По какой именно, не уточняется. Ранее о том, что в отношении журналиста завели уголовное дело, официально не сообщалось.

В начале мая РИА Новости со ссылкой на «правоохранительные органы» сообщало, что в отношении Плющева проводится проверка по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК).

Ранее журналиста несколько раз штрафовали за несоблюдение законодательства об «иноагентах», в том числе за непредоставление в Минюст соответствующего отчета и публикации без специальной маркировки.

Александр Плющев — бывший ведущий радиостанции «Эхо Москвы» и автор ютьюб-канала The Breakfast Show. В октябре 2022 года Минюст России объявил журналиста «иностранным агентом».