Hromadske: СБУ внедрила своего агента в московский «офис» соратника Януковича, занимавшийся шпионажем для ФСБ

Служба безопасности Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения внедрила своего агента в «политический офис» в Москве, занимавшийся шпионажем для ФСБ. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источник в СБУ.

Офис, о котором идет речь, возглавлял пророссийский украинский политик Владимир Сивкович. В Украине Сивкович был народным депутатом трех созывов Верховной рады от «Партии регионов», а также заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) при президенте Викторе Януковиче (2010–2013 годы). В 2022 году Сивковичу в Украине объявили подозрение в госизмене — его считают одним из координаторов работы разведывательно-подрывной группы, созданной 5-й службой ФСБ.

Агент, внедренный СБУ в этот офис, работал водителем-помощником Сивковича. Он вошел к нему в доверие и собирал данные о работе его офиса, подконтрольного российским спецслужбам, пишет Hromadske.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону сотрудник СБУ также рассказал, что в числе задач офиса Сивковича был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных и инфильтрация людей в различные государственные структуры Украины. Также этот офис, по словам агента СБУ, готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине. Собеседник Гордона отметил, что Сивкович редактировал результаты так, чтобы они «нравились» российским спецслужбам.