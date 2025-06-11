Директора школы в Казани оштрафовали по делу о «дискредитацию» армии из-за гиперссылки на «Сохнут»

В Казани директора школы «Мишпахтейну», ведущей деятельность при поддержке Израиля, Розалию Козловскую оштрафовали по статьям о «дискредитации» армии и возбуждении вражды из-за гиперссылки на сайте школы, которая вела на страницу («Сохнут»). Об этом пишет «Идел.Реалии».

Ссылка, которая привлекла внимание прокуратуры, находилась в разделе «Международное сотрудничество». Она вела на страницу одной из образовательных программ, которую проводит «Сохнут».

В прокуратуре отметили, что на англоязычном сайте «Сохнута» публикуются истории еврейских семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения российских войск в Украину, а сама российско-украинская война называется «величайшим европейским конфликтом со времен Второй мировой». Эти тексты, по версии привлеченных прокуратурой экспертов, содержат информацию, которая дискредитирует российских военных — на этом основании суд счел Козловскую виновной в административных правонарушениях.

Директору назначили штраф в размере 187 тысяч рублей.

Козловская вину не признала. В частности, она подчеркнула, что не размещала ссылки на сайте школы сама — хотя и отметила, что вся информация на сайте публикуется с ее ведома.

Летом 2022 года власти РФ требовали от «Сохнута» прекратить деятельность в России; Минюст подал иск о ликвидации представительства организации в стране. После контактов руководства Израиля с президентом РФ Владимиром Путиным рассмотрение иска было отложено и с тех пор так и не возобновилось.