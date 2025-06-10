«Все серверы Telegram принадлежат Telegram, несанкционированный доступ невозможен». Компания Павла Дурова ответила на расследование о предполагаемых связях с ФСБ

Представители мессенджера Telegram прокомментировали расследование издания «Важные истории», в котором говорилось, что часть серверной инфраструктуры Telegram обслуживает компания, работавшая с ФСБ.

Пресс-служба Telegram заявила «Русской службе Би-би-си», что компания «имеет контракты с десятками различных поставщиков услуг по всему миру», но ни один из них «не имеет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре».

«Все серверы Telegram принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками Telegram. Несанкционированный доступ невозможен. У Telegram нет сотрудников или серверов в России. За всю историю существования Telegram ни разу не передавал личные сообщения третьим лицам, и его шифрование ни разу не было взломано», — заявила пресс-служба мессенджера в комментарии изданию «Вот так».

«Важные истории» выпустили 10 июня расследование под названием «Как „Телеграм“ связан с ФСБ». В нем говорится, что «за инфраструктуру мессенджера отвечают те, кто обслуживает секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами». Авторы расследования установили, что часть серверной инфраструктуры Telegram обслуживает компания «Электронтелеком», основным собственником которой был партнер братьев Дуровых со времен «ВКонтакте» Владимир Веденеев. По данным «Важных историй», «Электронтелеком» оказывает услуги по монтажу и техническому обслуживанию комплексов ФСБ, используемых для слежки.

Как Telegram связан с ФСБ? И значит ли это, что у российских спецслужб есть доступ к перепискам? Об этом в подкасте «Что случилось»

подкасты Как Telegram связан с ФСБ? И значит ли это, что у российских спецслужб есть доступ к перепискам? 36 минут