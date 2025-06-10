Во Франции 14-летний ученик напал с ножом на сотрудницу школы. Она погибла

Во Франции в городе Ножан-сюр-Мар школьник напал с ножом на сотрудницу школы, сообщает BFM.

Инцидент произошел во время проверки сумок на входе в школу. Была ли погибшая учительницей нападавшего, не уточняется. Она умерла от полученных ранений спустя несколько часов.

Подростка обезвредили полицейские, присутствовавшие при проверке. Один из них получил легкие ножевые ранения.

По данным BFM, подростку 14 лет, ранее он не попадал в поле зрения полиции. Его мотивы неясны.

В апреле в Нанте ученик 2009 года рождения напал с ножом на других подростков в здании школы. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Причиной инцидента стал конфликт нападавшего со своими знакомыми.

Во Франции массовые проверки на предмет наличия оружия в школах начались в марте — после того, как в пригороде Парижа в результате массовой драки школьников один подросток погиб от ножевого ранения. С марта по май в ходе этих проверок были изъяты 186 ножей, 36 школьников были задержаны.