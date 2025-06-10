В Таллинне переименовали «Русский театр»

«Русский театр» в Таллинне решили переименовать в «Театр Сюдалинна», по названию , в котором он расположен, сообщает Veneteater 10 июня.

Директор театра Анне-Ли Пяйв заявила в интервью изданию, что решение «продиктовано внешними обстоятельствами»:

Сейчас, если для одной части общества неприемлемо переименование театра, то для других, наоборот, название «Русский театр» вызывает отторжение. И это факт. Название «Сюдалинн» выбрано как нейтральное и уже давно использовалось как внутренний слоган театра. Театр расположен в самом сердце города.

В беседе с ERR директор театра пояснила, что вопрос о переименовании подняли «из-за того, что идет война, и у многих наличие слова „русский“ в названии вызывает отторжение». «Мы не говорим сейчас, это хорошо или плохо, это — констатация факта», — сказала она.

Впервые о том, что театр будет переименован, стало известно 5 июня, однако первоначально театр не подтверждал эту информацию.

«Театр Сюдалинна» — единственный из 61 театра, зарегистрированного в Эстонии, где выступают на русском языке.