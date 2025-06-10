Министерство финансов РФ разработало поправки в КоАП, которые смягчают ответственность для граждан за ввоз наличных денег без декларации. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, теперь его направят в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Минфин, в частности, предлагает новую меру ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование наличных денег, ввозимых через границу. Вместо штрафа таможенные органы смогут выносить гражданам предупреждения.

Согласно таможенному кодексу, декларированию подлежат ввоз и вывоз денежных средств, превышающих эквивалент 10 тысяч долларов.

В пояснительной записке говорится, что предупреждение вместо штрафа позволит учитывать наличие смягчающих обстоятельств, личность нарушителя, а также применять более мягкое наказание для тех, кто совершил нарушение впервые.

Кроме того, предлагается установить фиксированную сумму в диапазоне от пяти тысяч до 20 тысяч рублей за перемещение гражданами табачных изделий и алкоголя в количестве, превышающем норматив таких товаров, ввозимых для личного пользования. Сейчас такое нарушение наказывается штрафом от половины до двукратного размера стоимости ввозимой с нарушениями продукции.

Поправки также освобождают от ответственности участников внешнеэкономической деятельности за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товара (если сумма занижения таможенных платежей составляет менее пяти евро). Также Минфин предлагает освобождать от ответственности компании, которые самостоятельно выявят неточности в декларации и предложат внести изменения на этапе до выпуска товаров (разрешения таможенного органа им пользоваться и распоряжаться).