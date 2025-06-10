Президент Украины Владимир Зеленский назвал «недопустимым и катастрофическим» удар российских войск по Киеву, в результате которого повреждения получил фасад .

«В столице была повреждена даже София Киевская: из-за взрывной волны обрушилась часть фасада собора. Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии — это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с „шахидами“ и красной кнопкой. И именно катастрофы — смысл их существования, больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят», — заявил Зеленский в видеообращении, выпущенном по итогам 10 июня.

Президент Украины призвал мировое сообщество отреагировать на удары России. «Их нужно останавливать, и это нужно не только нам в Украине — весь мир выиграет от принуждения России к миру», — сказал Зеленский.

Вооруженные силы РФ атаковали Киев беспилотниками в ночь на 10 июня. Как сообщил министр культуры Украины Николай Точицкий, из-за взрывной волны разрушился карниз на главной апсиде Софийского собора. Также под удар попала Одесса, там повреждена Одесская киностудия.