В Волгоградской области контрактник сбежал с автоматом из части. Ранены два мирных жителя

Российский контрактник сбежал с автоматом из одной из воинских частей в Волгоградской области 8 июня, после чего тяжело ранил двух местных жителей, сообщили телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости», а также издание V1.ru. По их данным, часть оставил 34-летний Максим Валькович, участник российско-украинской войны.

По данным Baza и V1.ru, Валькович сбежал из части на «стрелку» с мужчиной, который начал встречаться с его женой (по другой информации, бывшей женой). Сам мужчина, как сообщили СМИ, на встречу не пришел, а отправил туда двоих друзей. Утверждается, что Валькович открыл по ним огонь возле заброшенной птицефабрики на окраине города Петров Вал в Камышинском районе. Местные жители рассказали V1.ru, что стрельба произошла около 18:00. На месте нашли 18 гильз. Один из раненых в тяжелом состоянии находится в реанимации, состояние второго оценивается как средней тяжести.

После случившегося полиция объявила план «Перехват», все дороги перекрыли, сообщил телеграм-канал «Жесть. Камышин» вечером 8 июня. Канал опубликовал две фотографии, сделанные в городе Петров Вал. На одном снимке видно, как два человека в гражданской одежде стоят у забора, подняв руки, рядом стоят еще три человека, один из них в форме. На другом снимке видно несколько полицейских машин. В сообщении, сопровождающем фотографии, говорится, что задержан водитель, подвозивший сбежавшего контрактника. Местные жители рассказали V1, что задержаны двое «подельников» преступника.

Как уточняет V1.ru, разыскиваемый Максим Валькович ранее провел более девяти лет в колонии по обвинению в вымогательстве, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Он освободился из колонии в 2020 году, после чего два года находился под административным надзором. Семья Вальковича рассказала «Осторожно, новости», что в 2023 году он ушел на войну как доброволец, у него есть жена и ребенок.

Жители Петрова Вала сообщили, что в городе много полицейских и военных. «Сотрудники полиции, ДПС, военные работают, прочесывают всю территорию, дроны летают — все под контролем», — рассказала V1.ru директор одной из школ.

Дежурный военно-следственного отдела по Волгоградскому гарнизону сообщил журналистам, что следователи получили данные о сбежавшем военном, но отказался комментировать, соответствует ли эта информация действительности.

Официальные представители МВД и Следственного комитета это не комментировали.