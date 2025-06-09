Петербургский художник Виктор Забуга пошел на войну с Украиной после того, как несколько девушек подали против него заявления в полицию, обвинив в сексуализированном насилии.

Об участии Забуги в войне стало известно из видеозаписи, появившейся 28 мая в телеграм-канале корреспондента «Известий» и телеканала РЕН Дмитрия Зименкина. Внимание на его публикацию обратила «Бумага» 9 июня.

В сообщении Зименкина говорится о том, что петербургский художник служит штурмовиком в отряде «Русь» в добровольческом корпусе российской группировки войск «Юг». Забуга получил позывной «Линза». Он участвует в боях в украинском городе Часов Яр и продолжает рисовать, рассказал российский пропагандист.

Зименкин не стал уточнять, что Забугу обвиняли в сексуализированном насилии, а также, что он ушел на войну после того, как на него подали заявления в полицию.

Художница и татуировщица Анна Пантелеева весной 2024 года обвинила Виктора Забугу в изнасиловании, совершенном в 2021 году. Анна Пантелеева, еще одна предполагаемая жертва Забуги Полина Михайлова и третья девушка, имя которой не раскрывалось, подали в полицию заявление на Забугу. Сам художник назвал обвинения «клеветой» и «травлей». Он подал в суд иск о защите чести и достоинства, рассмотрение иска намечено на 8 июля, сообщила «Бумаге» помощница Забуги.

подробнее об обвинениях против Забуги

Несколько девушек обвинили художника Виктора Забугу в сексуализированном насилии и подали заявления в полицию. Он называет происходящее «травлей» «Бумага» рассказывает, как развивается эта история

подробнее об обвинениях против Забуги

Несколько девушек обвинили художника Виктора Забугу в сексуализированном насилии и подали заявления в полицию. Он называет происходящее «травлей» «Бумага» рассказывает, как развивается эта история