Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по делу о получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК), сообщают ТАСС, РИА Новости и местный портал NGS24 со ссылками на источники.

По данным NGS24, обыски проходят в администрации города и дома у Логинова. Другие подробности дела неизвестны. В региональном управлении Следственного комитета задержание не прокомментировали.

В региональном отделении партии ЛДПР задержание Логинова назвали «не неожиданностью, а закономерным итогом» политики, проводимой мэром и его окружением. В ЛДПР напомнили, что требовали отставки Логинова и обвинили его в «коррупционных скандалах, связанных с контрактами на ремонт дорог», «мутных схемах» и бездействии «в ответ на системные проблемы».

Накануне в Красноярске прошел День города. Логинов был на посвященном этому дню концерте и вручал цветы приглашенной певице Пелагее.

Обновлено. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подтвердила задержание Владислава Логинова. По версии следствия, мэру Красноярска вменяется получение взятки в размере свыше 180 миллионов рублей от гендиректора коммерческой организации — «в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке». Взятка предназначалась на «обеспечение победы в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог». СК будет ходатайствовать о заключении Логинова под стражу.

Логинову 58 лет, он родился в Ачинске Красноярского края. С 2012 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, затем был главой районных администраций. С ноября 2017 года Логинов занимал должность первого заместителя главы города, а с сентября 2022-го стал мэром.