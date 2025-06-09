Чувашию атаковали украинские дроны. В Чебоксарах приостановил работу производитель комплексов релейной защиты и автоматики

Обновлено. В Генштабе ВСУ заявили о поражении в Чувашии объекта военно-промышленного комплекса, где изготовляли антенны для дронов «Шахед». ВСУ, как утверждают в Генштабе, атаковали предприятие «ВНИИР-Прогресс», которое обеспечивает производство адаптивных антенн «Комета», используемых в частности в ударных беспилотниках.

Чувашию атаковали украинские беспилотники, два из них упали на территории Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством (ВНИИР), сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, институт временно приостановил производство «для обеспечения безопасности сотрудников». О пострадавших в результате атаки не сообщается. Еще по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, угрозы для людей нет, добавил Николаев.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 9 июня над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотников: по 13 — над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской, по два — над Брянской областью и Чувашской республикой и один — над Белгородской областью.

ВНИИР, как сообщается на его сайте, — ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронных модулей, радиоэлектронной продукции и многого другого. Продукция предприятия используется в том числе в работе атомных электростанций и нефтегазового комплекса.