Под Белгородом беспилотник атаковал парковку у магазина «Пятерочка», известно об одном погибшем

В селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал парковку у магазина «Пятерочка», очевидцы сообщают об одном погибшем.

По данным телеграм-канала «База» и телеграм-канала «Пепел Белгород», при атаке пострадали еще семь человек. Одному из раненых помощь оказывали внутри самой «Пятерочки» местные жители.

Никольское расположено менее чем в 20 километрах южнее Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке пока не сообщал.