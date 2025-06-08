Под Белгородом беспилотник атаковал парковку у магазина «Пятерочка», известно об одном погибшем
Источник: Белгород №1
В селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал парковку у магазина «Пятерочка», очевидцы сообщают об одном погибшем.
По данным телеграм-канала «База» и телеграм-канала «Пепел Белгород», при атаке пострадали еще семь человек. Одному из раненых помощь оказывали внутри самой «Пятерочки» местные жители.
Никольское расположено менее чем в 20 километрах южнее Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке пока не сообщал.