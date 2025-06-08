Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву на форум «Царьграда». Там обсудят «патриотическое воспитание» и русский космос

Отец владельца Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск прилетел в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», организованном институтом «Царьград».

О визите отца Маска сообщили провластные телеканалы. По данным РЕН, Эррол Маск прилетел в Москву 6 июня. В интервью телеканалу «Царьград» отец Маска рассказал, что «его пригласили очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем», а также ему «оказали помощь с перелетом».

На сайте форума Эррол Маск, указанный в числе спикеров, подписан как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями, отец Илона Маска». Вместе с ним в разделе спикеров также указаны глава МИД России Сергей Лавров, глава «Царьграда» Константин Малофеев, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и другие.

Форум пройдет 9–10 июня в инновационнном кластере «Ломоносов» МГУ. Его участники собираются искать ответ на вопрос: «Какой будет новая Россия и мир в середине XXI века?» и планируют обсудить ряд тем, среди которых — идеология, внешняя политика, национальные приоритеты, суверенное развитие, традиционные ценности, патриотическое воспитание и многое другое. В частности, одна из тем называется: «Русский космос. Гонка за Марс».

Эррол Маск в интервью «Царьграду» также высказался о ссоре своего сына с президентом США Дональдом Трампом. По версии Маска-старшего, Илон считает, что предложенный Трампом законопроект, ставший одной из причин их размолвки, «нельзя принимать, так как демократы хотят на этом нажиться». «К сожалению, Илон не понял, что Трамп вынужден так поступить, чтобы получить голоса демократов в сенате», — сказал Эррол Маск.

Южноафриканскому бизнесмену Эрролу Маску 79 лет, у него семеро детей, о которых известно. Двое из них — родные брат и сестра Илона Маска от Мэй Маск (Холдеман). Двоих последних родила ему его собственная падчерица Яна Безуиденхаут, которая моложе его на 42 года. Когда Эррол Маск женился на ее матери Хайде Безуиденхаут, Яне было четыре года. Биограф Илона Маска Уолтер Айзексон писал, что бизнесмен прекратил общение со своим отцом. Эррол Маск позже это отрицал.