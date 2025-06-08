Германия планирует увеличить вместимость бомбоубежищ до миллиона мест в рамках подготовки к возможной крупной войне в Европе

В Германии необходимо создать миллион мест в бомбоубежищах в рамках усиления мер безопасности на случай войны, заявил глава федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Тислера, в Германии долгое время считалось, что война — это не тот сценарий, к которому нужно готовиться, но сейчас «это изменилось», и власти обеспокоены риском «крупной агрессивной войны в Европе».

Сейчас в общественных убежищах Германии есть 480 тысяч мест — это значит, что укрыться смогут только чуть больше полпроцента населения страны. Работа в этом направлении идет, но, по словам Тислера, новые бункерные системы с высокими требованиями к защите стоят больших денег и требуют много времени. «Нам нужно более быстрое решение. Поэтому мы хотим переоборудовать тоннели, станции метро, подземные паркинги и подвалы общественных зданий в убежища. Мы быстро создадим один миллион мест для убежищ», — говорит Тислер.

По его словам, план предусматривает, что люди смогут ночевать в этих убежищах — там будут еда, туалеты и, возможно, раскладушки. Он добавил, что концепция этого проекта будет представлена летом, но для его осуществления необходимо финансирование со стороны правительства.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что правительство уже создало пространство для маневра, приостановив действие «долгового тормоза» на оборонные расходы. Но на практике бундесвер, секретные службы и кибербезопасность продолжают бороться за ограниченные ресурсы.

Времени на подготовку к возможной чрезвычайной ситуации, как предполагает бундесвер, крайне мало — Россия, по расчетам разведки, может атаковать территорию стран НАТО уже через четыре года. В таком случае Германия возьмет на себя функцию хаба, через который будут перебрасываться международные войска, а также станет центром военного развертывания и логистики — и, следовательно, потенциальной целью для российских ракет большой дальности, пишет Süddeutsche Zeitung.