Французский Renault будет производить беспилотники в Украине

Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники в Украине, сообщает радио France Info со ссылкой на источники.

Renault будет сотрудничать с французскими малым и средним оборонными предприятиями, чьи производственные линии будут расположены «в нескольких десятках или сотнях километров от фронта». В своем пресс-релизе автоконцерн подтвердил, что с ним связалось правительство, но заявил, что «на данном этапе решение еще не принято».

О том, что неназванный французский автопроизводитель будет производить беспилотники в Украине, 6 июня объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Он назвал это «выигрышным для всех» партнерством, но автопроизводителя не уточнил, сказав, что «их дело объявить об этом».

По словам Лекорню, беспилотники будут предназначены для украинцев, но они будут предоставлены и французской армии «для обеспечения постоянной тактической и оперативной подготовки». Украинцы, со своей стороны, смогут давать обратную связь об использовании этих дронов в войне, добавил Лекорню.