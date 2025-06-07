Минобороны РФ сообщило, что в пяти регионах России за ночь сбили 36 украинских беспилотников. В подмосковной Истре ранены два человека

Дежурные средства ПВО в ночь на 7 июня сбили 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство также отчиталось, что с 14:30 по Москве 6 июня до полуночи 7 июня российские военные перехватили или уничтожили еще 82 украинских дрона в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 6 июня и ночью 7-го сообщал, что в Московском регионе были сбиты 10 беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о девяти сбитых дронах в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске ночью и накануне днем.

«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — сообщил глава Московской области. Пострадавшие госпитализированы. Поврежден частный дом.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу также рассказал о пострадавшей мирной жительнице. По его словам, беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Бессоновка.