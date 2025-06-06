В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, утерянную 150 лет назад

В Великобритании найдена картина художника Уильяма Тернера, о которой ничего не было известно почти полтора века, сообщают BBC News и The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sothebyʼs.

Написанная маслом картина называется «Восходящий шквал» (The Rising Squall). На ней изображен горячий источник Хот-Уэллс в Бристоле на фоне штормового пейзажа. Это одна из самых ранних работ Тернера — он написал ее в 17 лет.

Впервые картина была выставлена в Королевской академии в 1793 году, когда художнику было 18 лет. О судьбе полотна не было ничего известно с 1858 года, когда ее в последний раз выставляли в Австралии. Долгое время никто не знал, что эту картину написал Тернер, пока в 2024 году во время восстановительных работ на ней не обнаружили его подпись. До этой находки эксперты считали, что самой ранней масляной работой Тернера было полотно «Рыбак в море».

Картину выставят в лондонском доме Sothebyʼs с 28 июня по 1 июля, а затем продадут с аукциона. Эстимейт картины составляет 300 тысяч фунтов стерлингов.