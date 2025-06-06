В Нижегородской области приставы отправили «на нужды СВО» Porsche Cayenne, конфискованный у пьяного водителя

В Нижегородской области судебные приставы направили конфискованный у местного жителя автомобиль Porsche Cayenne «на нужды СВО». Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина был задержан за пьяное вождение. Так как у него ранее уже были административные штрафы за нарушение ПДД, на него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд постановил конфисковать Porsche Cayenne. После конфискации приставы обратились в Минобороны с предложением забрать автомобиль «на нужды СВО».

«Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе нижегородского управления ФСПП.

Закон о конфискации автомобилей пьяных водителей был принят 2022 года. Конфисковать машину могут, если владелец второй раз за год ездит нетрезвым, ездит без прав или выезжает на встречную полосу.