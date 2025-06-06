Актера Тома Круза включили в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число прыжков с горящим парашютом, совершенных одним человеком.

62-летний Круз исполнил этот трюк на съемках восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» под названием «Финальная расплата».

Mission: Impossible — The Final Reckoning | Parachute (2025 Movie) — Tom Cruise Paramount Pictures

Съемки проходили в национальном парке «Драконовы горы» в ЮАР. На подготовку эпизода, в котором актера поднимают на вертолете, а затем сбрасывают с горящим парашютом, команда потратила несколько недель. Парашют перед прыжком был пропитан топливом и подожжен, а Круз должен был в воздухе отрезать горящую ткань и раскрыть запасной парашют, чтобы успешно приземлиться. В итоге актер совершил 16 прыжков.

Мировая премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» прошла 5 мая 2025 года в Токио.

Том Круз известен тем, что часто сам выполняет трюки в фильмах, не прибегая к услугам каскадеров. Он поучаствовал также в церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года, проходивших в Париже, во время которой актер спустился по веревке с крыши арены «Стад де Франс» и забрал олимпийский флаг, после чего показали ролик, как он едет с ним на мотоцикле, а затем летит в Лос-Анджелес.

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