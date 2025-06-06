Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты бесплатной ручной клади

Щербинский районный суд Москвы признал установленные авиакомпанией «Победа» нормы допустимого размера ручной клади незаконными и обязал ее увеличить габариты, говорится в решении суда.

В течение месяца «Победа», которая требовала, чтобы ручная кладь не превышала размеров 4×36×30 сантиметров, должна увеличить габариты бесплатного провоза ручной клади до 36×30×27 сантиметров. Также авиакомпания должна установить норму для товаров из магазинов Duty Free, упакованных в пакет не меньше 24×32 сантиметров.

«Победа» ссылалась на противоречия в Федеральных авиационных правилах, одно из которых требует от перевозчика безопасного размещения ручной клади в салоне, а другое — разрешения на провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы. Судья указал, что в 2018 году Верховный суд уже рассматривал заявление «Победы» и определил, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны.

30 мая стало известно, что Щербинский районный суд по требованию московской межрегиональной транспортной прокуратуры признал, что «Победа» «существенно сократила» размер допустимой ручной клади. Прокуратура отмечала, что авиакомпания «умышленно создала заведомо неприемлемые условия», исключающие для пассажиров «возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению» (например, портплед, кресло-коляска, дамская сумочка, рюкзак или букет цветов).