Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника, атаковавших Москву и Московский регион. Работу аэропортов Домодедово и Жуковский ненадолго ограничили

Противовоздушная оборона Минобороны РФ уничтожила три беспилотника, атаковавших Москву и Московский регион, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он, не уточнив, где именно упали обломки.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, перед заявлением Собянина о взрывах в небе сообщали жители Троицкого округа Новой Москвы и подмосковного Подольска.

В свою очередь «Осторожно, новости» пишут, что жители Балашихи жалуются на проблемы с мобильной связью и интернетом. Российские власти могут ограничивать интернет во время атак беспилотников.

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация. Вскоре ведомство заявило, что ограничения отменены.