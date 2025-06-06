Офис президента Украины: Трамп и Зеленский могут встретиться в Канаде во время саммита G7

Киев рассчитывает на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, в США с 3 по 5 июня находилась делегация под руководством первой вице-премьера Юлии Свириденко, и в ее задачи, в том числе, входила подготовка встречи.

«Наш визит был подготовкой в ​​том числе к, я думаю, встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях саммита G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов в рамках подготовки этого разговора», — сказал Ермак.

В США пока официально не подтверждали, что встреча состоится.

Трамп и Зеленский в 2025 году встречались два раза. Их первая встреча в Белом доме 28 февраля завершилась перепалкой, после чего Трамп временно приостановил военную помощь Украине. Вторая встреча состоялась 26 апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. На ней, как писали СМИ, Зеленскому удалось убедить Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России.

Саммит «большой семерки» пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.