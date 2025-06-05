«Яндекс» обновил свои карты, сделав улицы серыми. Пользователи назвали дизайн «унылым»

Компания «Яндекс» представила 5 июня следующее поколение своего приложения «Яндекс Карты».

В картах изменили цветовую палитру, сделав дороги не желтыми, а серыми, подземные переходы выделили фиолетовым цветом, а у основных достопримечательностей появились фотоориентиры (ранее было схематичное изображение).

Улицы с детальной разметкой стали доступны не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов, рассказали в компании. Детализированная разметка доступна для более чем 40 городов России, в дальнейшем их число увеличится, пишет РБК.

В «Яндексе» отметили, что «при отдалении теперь лучше видно, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах — где проходят дороги и тропинки». При этом в 2022 году «Яндекс» перестал показывать границы городов (как и регионов со странами).

Из видео, опубликованного в соцсетях компании, следует, что «Яндекс» улучшил темную тему, которая впервые стала доступна на картах в сентябре 2023 года. В этом режиме у зданий появилась подсветка.

Новый дизайн уже доступен для пользователей iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. В июне обновление появится на часах с watchOS.

Пользователи «Яндекс Карт» раскритиковали новый дизайн в комментариях в группе сервиса во «ВКонтакте». Они заявили, что дороги, здания и фон «сливаются в одну серую, унылую массу», и поинтересовались, как вернуть прежние цвета. В компании отметили, что вернуться к прошлому дизайну не получится.