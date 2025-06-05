В Тихом океане загорелось судно, перевозившее три тысячи автомобилей из Китая в Мексику

В Тихом океане загорелось грузовое судно «Морнинг Майдас» (Morning Midas), которое перевозило примерно три тысячи автомобилей. По данным Bloomberg, речь идет о машинах китайских производителей, в том числе Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co.

Судно под флагом Либерии вышло из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае 26 мая. Оно зашло еще в несколько китайских портов и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.

Пожар на одной из палуб судна начался 3 июня, когда оно находилось примерно в 500 километрах от . Причины пожара неизвестны.

Дым на палубе «Морнинг Майдас». Снимок с самолета Береговой охраны США, 3 июня 2025 года U.S. Coast Guard / Air Station Kodiak / Reuters / Scanpix / LETA

Экипаж судна попытался потушить огонь, но им это не удалось. В итоге всю команду из 22 человек эвакуировала Береговая охрана США. 4 июня ведомство сообщило, что неизвестно, продолжается ли пожар, но задымление все еще есть.

По данным Береговой охраны США, на судне находятся 3159 транспортных средств, из которых 65 полностью электрические, а 681 — гибриды. Источники Bloomberg предполагают, что на палубе мог загореться электромобиль, но какой именно марки, неясно.