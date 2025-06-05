В московском транспорте начнут показывать предупреждения об атаке беспилотников

В московском общественном транспорте будут показывать предупреждения о возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе об атаках беспилотников. Как пишет «Интерфакс», видеоролик с таким содержанием показали главе МЧС Александру Куренкову в электробусе.

Предупреждения будут показываться в общественно транспорте, оснащенном дисплеями.

Судя по видео, которое публикует ТАСС, на экране будет такой текст: «Внимание всем! Опасность атаки БПЛА! Проследуйте в ближайшее укрытие». Расположение ближайшего укрытия показано на карте на экране.

5 июня стало известно, что МЧС вместе с Минцифры разрабатывает механизм, который дополнит личный кабинет пользователя на «Госуслугах» новой вкладкой — с адресами близлежащих убежищ и укрытий гражданской обороны.

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