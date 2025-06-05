Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий «Джордж» Гуницкий

В Петербурге в возрасте 71 года умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий (также известен под прозвищами Джордж и Старый рокер). Об этом сообщил Борис Гребенщиков.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал БГ в инстаграме.

Анатолий Гуницкий Алексей Балакин / Wikimedia Commons

Последнее стихотворение Джорджа Гуницкого было опубликовано на его странице во ВКонтакте 24 мая 2025 года:

Нет, это уже не нужно

Давно

Никому

Никогда





Кончилось время иллюзий

Но ничего не изменилось

Наступила эпоха пустых перемен





Сегодня

Вчера

Навсегда

Анатолий Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Он учился в одной школе с Борисом Гребенщиковым. В 1972 году Гребенщиков и Гуницкий вдвоем создали группу «Аквариум». Джордж играл в группе на ударных и был автором текстов ранних песен. В 1975 году Гуницкий оставил музыку ради театральной и журналистской деятельности. Он писал для журналов «Рокси» и «Костер», работал в Этнографическом и Театральном музеях Ленинграда, был членом совета и руководителем научного семинара Ленинградского рок-клуба, руководил «Театром абсурда».

Песни на стихи Джорджа Гуницкого звучат в таких альбомах «Аквариума», как «Искушение святого Аквариума» (1974), «Менуэт земледельцу» (1974), «Притчи графа Диффузора» (1975), «Треугольник» (1981), «Воздухоплавание в компании сфинксов» (2012). Кроме того, БГ делал музыкальный проект «Террариум» целиком на стихи Гуницкого: в 2000-м вышел альбом «Пятиугольный грех», а в 2015-м — диск «3=8». В рамках «Террариума» большую популярность приобрела песня «Лабрадор/Гибралтар» в исполнении Вячеслава Бутусова. В 2020 году БГ выпустил сборник «Песни Джорджа».