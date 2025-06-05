Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Вечером 5 июня Узбекистан сыграл вничью 0:0 с командой Объединенных Арабских Эмиратов в рамках отборочного турнира среди азиатских стран.

Одно набранное очко позволило узбекской команде за тур до конца обеспечить себе второе место в группе, которое дает прямую путевку на чемпионат мира.

Сейчас Узбекистан занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. Выше этой команды из азиатских сборных находятся только пять стран.

Наивысшим достижением Узбекистана на крупных турнирах было четвертое место на Кубке Азии в 2021 году.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в нем примут участие 48 команд.