У вокалиста группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона

Врачи диагностировали болезнь Паркинсона у вокалиста и лидера норвежской группы a-ha Мортена Харкета. Об этом на официальном сайте коллектива сообщил биограф a-ha Ян Омдаль.

По его словам, певец уже дважды перенес операцию на головном мозге.

«У меня нет проблем с принятием диагноза. Со временем я перенял у своего 94-летнего отца его отношение к тому, как организм постепенно сдается: „Я использую все, что работает“», — прокомментировал диагноз сам 65-летний Харкет.

На вопрос Омдаля, сможет ли музыкант петь, тот ответил: «На самом деле я не знаю. Мне не хочется петь, и для меня это знак».

За свою карьеру норвежская синти-поп-группа a-ha выпустила восемь студийных альбомов, тираж которых превысил 100 миллионов копий. Наибольшую популярность группе принес хит «Take On Me» из ее дебютного альбома 1985 года «Hunting High and Low».

Мортен Харкет, помимо a-ha, также выпустил шесть сольных альбомов. Он известен своим вокальным диапазоном, который, по утверждениям некоторых источников, в том числе Яна Омдаля, охватывает пять октав.

В 1992 году король Норвегии Харальд V посвятил Харкета и других музыкантов a-ha в рыцари за их заслуги в области норвежской музыки.