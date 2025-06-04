Премьер Молдовы заявил, что Россия планирует разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Российские власти хотят установить в Молдове прокремлевское правительство, что позволит им разместить 10 тысяч военнослужащих в непризнанном Приднестровье. С таким утверждением в разговоре с Financial Times выступил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Парламентские выборы в Молдове намечены на сентябрь 2025 года. По словам премьера, Россия планирует вмешаться в них, чтобы будущее правительство, более ориентированное на Москву, позволило ей расширить свое военное присутствие в регионе.

По его словам, действия Москвы по вмешательству включают пропаганду в интернете и незаконные денежные переводы партиям и избирателям.

На вопрос о том, откуда у него данные о планах Москвы разместить 10 тысяч военных в Приднестровье, Речан ответил, что эта цифра основана на разведывательной информации.

«Вы можете себе представить, какое влияние и давление будет оказываться на юго-запад Украины при наличии 10 000 солдат. Но также это близко к Румынии, государству-члену НАТО», — заявил премьер Молдовы.

В Приднестровье находятся 1500 российских миротворцев. В основном это местные жители — уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. Власти Молдовы неоднократно призывали к выводу российских миротворцев.

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