Глава Пентагона впервые пропустит встречу союзников Украины в формате «Рамштайн»

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», намеченной на 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Хегсет также не присоединится к заседанию рабочей группы по видеосвязи, как это было в мае, сообщило агентство Associated Press, тоже ссылаясь на источники.

По данным Politico, место Хегсета на встрече займет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. При этом Хегсет будет участвовать в Брюсселе во встрече министров обороны стран НАТО, назначенной на 5 июня.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон сообщила, что Пит Хегсет не сможет присутствовать на встрече союзников Украины из-за проблем с графиком поездок. «Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы как можно скорее положить конец войне в Украине на условиях, которые обеспечат прочный мир», — добавила она.

Как пишет AP, отказ Пита Хегсета присутствовать на встрече в формате «Рамштайн» — «последний из ряда шагов, предпринятых США для того, чтобы дистанцироваться от войны в Украине».

Министр обороны США впервые за три года пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины, также известной под названием формат «Рамштайн». Рабочую группу в апреле 2022 года учредил предшественник Пита Хегсета на посту министра обороны США Ллойд Остин. В рабочей группе участвуют более 50 стран, в том числе все страны НАТО и большинство стран Евросоюза. Изначально заседания группы проходили под председательством США, но с февраля 2025-го группой руководят министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.