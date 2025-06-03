В Волгограде суд приговорил студента с церебральным параличом к 12 годам колонии строгого режима за перевод трех тысяч рублей в Украину

Волгоградский областной суд приговорил 21-летнего студента Андрея Глухова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Глухов — студент второго курса Волгоградского политехнического колледжа, у него церебральный паралич. По словам отца студента Эдуарда, у него плохо работают правая рука и нога.

В сентябре 2024 года силовики пришли к Глухову с обыском. В квартире, где он жил с матерью, изъяли компьютерную технику. После допроса в ФСБ Глухова отпустили домой, но через месяц задержали.

Отец Глухова рассказал, что его сын выступал против войны в Украине. После начала вторжения он познакомился «то ли по игре, то ли на сайте каком-то» с человеком, который представился ему гражданином Украины. Новый знакомый утверждал, что собирает подписи, «чтобы ускорить переговоры», а также прислал Глухову номер счета в украинском банке.

«Два раза по 1500 рублей, сын говорит, перевел — и все. Да, всего-навсего три тысячи рублей», — рассказал Эдуард Глухов.

По его словам, Андрей сотрудничал со следствием и признал вину.

«На свидании [в СИЗО] он мне сначала сказал, что „нормально все“, а когда уже заканчивали — извинился, и слезы у него потекли», — сообщил изданию Эдуард.