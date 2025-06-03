В Турции в районе Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,8

На средизомноморском побережье Турции в ночь на 3 июня произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Associated Press. Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:17 по местному времени, находился недалеко от курорта Мармарис. Землетрясение ощущалось и на греческом острове Родос.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о примерно 70 пострадавших. Люди, по его словам, получили травмы, выпрыгивая в панике из окон или с балконов. Также он написал в соцсети X о погибшей 14-летней девочке, которая умерла в больнице, куда ее доставили с панической атакой. Были ли у подростка какие-либо сопутствующие заболевания, глава МВД Турции не уточнил.

Данных о значительных разрушениях, вызванных землетрясением, у властей Турции нет.

В феврале 2023 года в результате двух землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции погибли более 50 тысяч человек. Землетрясение также затронуло Сирию, где погибли не менее 8,5 тысяч человек.

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