В США застрелили актера Джонатана Джосса. Его муж заявил, что это было убийство на почве гомофобии. Полиция не нашла доказательств такой версии

В городе Сан-Антонио в штате Техас застрелили американского актера Джонатана Джосса, сообщает BBC News.

Стрельба произошла в тот момент, когда Джосс вместе со своим мужем Тристаном Гонсалесом приехал к своему сгоревшему в январе дому. Там они обнаружили череп одной из своих собак. По словам Гонсалеса, в какой-то момент к ним подошел мужчина и начал выкрикивать «грубые гомофобные оскорбления». Затем он выстрелил в Джосса.

По делу об убийстве задержан 58-летний Сигфредо Альварес Сеха, сообщает CBS News. Местные жители рассказали журналистам, что у Джосса была «давняя вражда» с Сехой, они часто конфликтовали и угрожали друг другу оружием.

В полиции Техаса заявили, что не нашли подтверждений тому, что это убийство на почве гомофобии.

«Несмотря на заявления о том, что это преступление на почве ненависти, в настоящее время следствие не нашло никаких доказательств того, что убийство мистера Джосса было связано с его сексуальной ориентацией», — сказали в полиции.

Таблоид TMZ пишет, что дом Джосса сгорел в феврале. 1 июня он приехал к нему и нашел там останки своей собаки, погибшей в пожаре, «и это привело его в ярость — он начал кричать на всех, кого видел поблизости». Это привело к ссоре с Сехой, который живет через два дома от Джосса. Вскоре подозреваемый подъехал к дому актера и застрелил его.

Джонатан Джосс уроженец Сан-Антонио. Актерскую карьеру он начал в 1990-х годах, снимался в небольших ролях в различных фильмах и сериалах («Парки и зоны отдыха», «Скорая помощь» и другие). Он известен по озвучке персонажа Джона Редкорна в мультсериале «Царь горы».