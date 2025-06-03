Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прилетел в США в составе украинской делегации.

Делегацию возглавляет первый вице-премьер министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщил Ермак. Также в ее состав входит команда министерства обороны и офиса президента.

Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора [Линдси] Грэма. Также обсудим соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления, которое ранее было подписано.

Также Ермак сообщил, что будут обсуждаться вопросы возвращения депортированных украинских детей из России. По его словам, будет «много встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа». «Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны», — добавил Ермак.